Жители Эльмаша в Екатеринбурге остались без воды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители микрорайона Эльмаш в Екатеринбурге сегодня остались без холодной воды, сообщает Е1.Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», на сетях электроснабжения, которые питают насосную станцию на Турбинной, 9, произошла авария. В связи с этим работу насосной станции, обслуживающей микрорайон, пришлось остановить.В пресс-службе «Россети Урал» заявили, что сети электроснабжения, которые питают насосную станцию, к компании не относятся.Электроснабжение восстановили около 12:30. Сейчас насосную станцию запускают в работу.