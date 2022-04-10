Жители Эльмаша в Екатеринбурге остались без воды
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жители микрорайона Эльмаш в Екатеринбурге сегодня остались без холодной воды, сообщает Е1.
Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», на сетях электроснабжения, которые питают насосную станцию на Турбинной, 9, произошла авария. В связи с этим работу насосной станции, обслуживающей микрорайон, пришлось остановить.
В пресс-службе «Россети Урал» заявили, что сети электроснабжения, которые питают насосную станцию, к компании не относятся.
Электроснабжение восстановили около 12:30. Сейчас насосную станцию запускают в работу.
Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», на сетях электроснабжения, которые питают насосную станцию на Турбинной, 9, произошла авария. В связи с этим работу насосной станции, обслуживающей микрорайон, пришлось остановить.
В пресс-службе «Россети Урал» заявили, что сети электроснабжения, которые питают насосную станцию, к компании не относятся.
Электроснабжение восстановили около 12:30. Сейчас насосную станцию запускают в работу.
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