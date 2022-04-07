Сбившую пешехода екатеринбурженку приговорили к 5 годам колонии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к 5 годам лишения свободны местную жительницу, которая летом прошлого года, находясь в состоянии опьянения, сбила пешехода. Пострадавшего госпитализировали, но через несколько дней он скончался в больнице.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщину признали виновной по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («нарушение в состоянии опьянения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 июня 2021 года около 00.33 на трассе Пермь – Екатеринбург. Было установлено, что женщина двигалась на своем автомобиле «Renault Sandero» со скоростью более 109 км./ч. при разрешенной скорости не более 90 км./ч.«При этом обвиняемая проявила преступную небрежность в силу нахождения в состоянии опьянения, скорость своего движения до разрешенной, обеспечивающей ей контроль над движением, не снизила», – подчеркнули в свердловской прокуратуре.В результате обвиняемая допустила столкновение с движущемся в том же направлении автомобилем «Kia Rio». От удара «Renault Sandero» отбросило за в сторону обочины, где в этот момент находился пешеход.Свою вину женщина признала. Теперь екатеринбурженке предстоит отбыть 5 лет в колонии-поселении. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу супруги погибшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.