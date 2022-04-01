В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова нашли труп
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова под окнами многоквартирного дома №39 местные жители обнаружили труп мужчины.
Как пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего читателя, незадолго до произошедшего погибший сильно поссорился со своей супругой.
На данный момент в СУ СКР по Свердловской области ситуацию не прокомментировали.
Как пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего читателя, незадолго до произошедшего погибший сильно поссорился со своей супругой.
На данный момент в СУ СКР по Свердловской области ситуацию не прокомментировали.
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