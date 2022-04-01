В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова нашли труп

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова под окнами многоквартирного дома №39 местные жители обнаружили труп мужчины.Как пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего читателя, незадолго до произошедшего погибший сильно поссорился со своей супругой.На данный момент в СУ СКР по Свердловской области ситуацию не прокомментировали.