В уральской столице на Эльмаше в многоквартирном доме случился пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером, около 22.00, в Екатеринбурге на Эльмаше в многоквартирном доме по улице Красных Командиров случился пожар. На 10 этаже тринадцатиэтажки загорелась квартира.
«Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 70 человек, в том числе 12 детей. Еще 13 человек были спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В тушении пожара участвовали 8 единиц техники и 28 сотрудников спасательной службы. В 22.16 огонь был локализирован, в 22.28 спасатели ликвидировали открытое горение. О пострадавших информации нет.
«Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 70 человек, в том числе 12 детей. Еще 13 человек были спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В тушении пожара участвовали 8 единиц техники и 28 сотрудников спасательной службы. В 22.16 огонь был локализирован, в 22.28 спасатели ликвидировали открытое горение. О пострадавших информации нет.
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На Уралмаше в Екатеринбурге разгорелся крупный пожар
08 апреля 2022
08 апреля 2022