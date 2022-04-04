В уральской столице на Эльмаше в многоквартирном доме случился пожар

10.22 Воскресенье, 10 апреля 2022
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером, около 22.00, в Екатеринбурге на Эльмаше в многоквартирном доме по улице Красных Командиров случился пожар. На 10 этаже тринадцатиэтажки загорелась квартира.

«Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 70 человек, в том числе 12 детей. Еще 13 человек были спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В тушении пожара участвовали 8 единиц техники и 28 сотрудников спасательной службы. В 22.16 огонь был локализирован, в 22.28 спасатели ликвидировали открытое горение. О пострадавших информации нет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:18 В Екатеринбурге объявили «Главную бабушку – 2022»
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14:16 У 672 жителей Свердловской области выявили коронавирус
13:34 Из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» можно будет добраться на рельсовом автобусе
12:59 С 13 апреля в Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Товарный Двор
12:50 С 10 апреля в Екатеринбурге ограничат движение на Луганской – Объездной
12:02 Екатеринбурженке травмировало голову отколовшейся от дома штукатуркой
10:59 На трассе Екатеринбург – Тюмень под грузовиком погиб водитель легковушки
10:10 В Нижнем Тагиле задержали разместившего в 2020 году на сайте «Бессмертного полка» портрет Гитлера
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20:08 Почти 800 миллионов рублей задолжали жители Екатеринбурга за отопление
19:35 Свердловская киностудия объявила кастинг на роли в новом фильме
19:05 Дом писателя Гайдара в Екатеринбурге сдадут в аренду на полсотни лет
18:43 Жителям Свердловской области стало легче обращаться в службы по отлову собак
17:54 На выходных в Свердловской области будет по-весеннему тепло
17:15 На стройке ЖК «Архитектон» в Екатеринбурге погиб рабочий
17:12 Жук-усач сорвал отправку свердловского пиломатериала в Казахстан
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