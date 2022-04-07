В Екатеринбурге на Уралмаше джип врезался в машину скорой
Происшествия
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Вчера, 9 апреля, во второй половине дня на Уралмаше в Екатеринбурге произошла авария. В машину скорой помощи, ехавшей с включённой сиреной, врезался джип «Honda CR-V».
Инцидент произошел на перекрестке улиц Машиностроителей – Лукиных. По предварительным данным, машиной скорой помощи двигалась на красный сигнал светофора, после чего произошло столкновение с иномаркой.
В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Машиностроителей – Лукиных. По предварительным данным, машиной скорой помощи двигалась на красный сигнал светофора, после чего произошло столкновение с иномаркой.
В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.
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