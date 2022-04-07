В Екатеринбурге на Уралмаше джип врезался в машину скорой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 9 апреля, во второй половине дня на Уралмаше в Екатеринбурге произошла авария. В машину скорой помощи, ехавшей с включённой сиреной, врезался джип «Honda CR-V».Инцидент произошел на перекрестке улиц Машиностроителей – Лукиных. По предварительным данным, машиной скорой помощи двигалась на красный сигнал светофора, после чего произошло столкновение с иномаркой.В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.