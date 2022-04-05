Екатеринбурженке травмировало голову отколовшейся от дома штукатуркой
Происшествия
Фото: ЕАН
Жительница Екатеринбурга уже две недели лечится дома после того, как на нее обрушилась штукатурка, отколовшаяся от фасада жилого дома. Сейчас она намерена добиться компенсации от управляющей компании.
Сам инцидент произошел 30 марта, вечером, возле дома №1 по улице Авиаторов. В тот день погода была ветреной.
Как пишет ЕАН, обрушившаяся штукатурка травмировала женщине голову. После удара у местной жительницы образовалась гематома, и до сих пор ее мучают сильные головные боли.
Накануне пострадавшая ходила в «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», обслуживающую дом, с которого упала штукатурка. Однако, со слов девушки, ее в помещение не пустили, объяснив, что принимают они только по средам.
Сам инцидент произошел 30 марта, вечером, возле дома №1 по улице Авиаторов. В тот день погода была ветреной.
Как пишет ЕАН, обрушившаяся штукатурка травмировала женщине голову. После удара у местной жительницы образовалась гематома, и до сих пор ее мучают сильные головные боли.
Накануне пострадавшая ходила в «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», обслуживающую дом, с которого упала штукатурка. Однако, со слов девушки, ее в помещение не пустили, объяснив, что принимают они только по средам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В пятиэтажке в Верхней Пышме прогремел мощный взрыв
05 апреля 2022
05 апреля 2022
В Екатеринбурге до октября перекроют улицу Ключевскую
08 апреля 2022
08 апреля 2022