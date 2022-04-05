Екатеринбурженке травмировало голову отколовшейся от дома штукатуркой

12.02 Суббота, 9 апреля 2022
Происшествия
Фото: ЕАН
Жительница Екатеринбурга уже две недели лечится дома после того, как на нее обрушилась штукатурка, отколовшаяся от фасада жилого дома. Сейчас она намерена добиться компенсации от управляющей компании.

Сам инцидент произошел 30 марта, вечером, возле дома №1 по улице Авиаторов. В тот день погода была ветреной.

Как пишет ЕАН, обрушившаяся штукатурка травмировала женщине голову. После удара у местной жительницы образовалась гематома, и до сих пор ее мучают сильные головные боли.

Накануне пострадавшая ходила в «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», обслуживающую дом, с которого упала штукатурка. Однако, со слов девушки, ее в помещение не пустили, объяснив, что принимают они только по средам.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:02 Екатеринбурженке травмировало голову отколовшейся от дома штукатуркой
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19:05 Дом писателя Гайдара в Екатеринбурге сдадут в аренду на полсотни лет
18:43 Жителям Свердловской области стало легче обращаться в службы по отлову собак
17:54 На выходных в Свердловской области будет по-весеннему тепло
17:15 На стройке ЖК «Архитектон» в Екатеринбурге погиб рабочий
17:12 Жук-усач сорвал отправку свердловского пиломатериала в Казахстан
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