На трассе Екатеринбург – Тюмень под грузовиком погиб водитель легковушки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 8 на 9 апреля на трассе Екатеринбург – Тюмень погиб 43-летний водитель легкового автомобиля «ZAZ Chance». По предварительным данным, автовладелец залетел под полуприцеп стоящего на краю проезжей части грузовика «Volvo». Инцидент произошел около 00.00.Как рассказал 47-летний водитель грузовика, у него лопнуло колесо, поэтому он остановился на правой полосе, включил аварийку и выставил на дорогу знак аварийной остановки, после чего приступил к замене колеса. Через некоторое время, с его слов, он услышал громкий звук.«Подойдя к легковому автомобилю, он увидел, что водитель не подает признаков жизни, после чего вызвал скорую и сотрудников полицию. Однако владелец "ZAZ Chance" погиб до прибытия», – рассказали в ГИБДД по Свердловской области.