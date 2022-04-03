На трассе Екатеринбург – Тюмень под грузовиком погиб водитель легковушки
Происшествия
Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В ночь с 8 на 9 апреля на трассе Екатеринбург – Тюмень погиб 43-летний водитель легкового автомобиля «ZAZ Chance». По предварительным данным, автовладелец залетел под полуприцеп стоящего на краю проезжей части грузовика «Volvo». Инцидент произошел около 00.00.
Как рассказал 47-летний водитель грузовика, у него лопнуло колесо, поэтому он остановился на правой полосе, включил аварийку и выставил на дорогу знак аварийной остановки, после чего приступил к замене колеса. Через некоторое время, с его слов, он услышал громкий звук.
«Подойдя к легковому автомобилю, он увидел, что водитель не подает признаков жизни, после чего вызвал скорую и сотрудников полицию. Однако владелец "ZAZ Chance" погиб до прибытия», – рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
Как рассказал 47-летний водитель грузовика, у него лопнуло колесо, поэтому он остановился на правой полосе, включил аварийку и выставил на дорогу знак аварийной остановки, после чего приступил к замене колеса. Через некоторое время, с его слов, он услышал громкий звук.
«Подойдя к легковому автомобилю, он увидел, что водитель не подает признаков жизни, после чего вызвал скорую и сотрудников полицию. Однако владелец "ZAZ Chance" погиб до прибытия», – рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
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