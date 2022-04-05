Пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге пьяный водитель ВАЗ-21114 сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло 7 апреля около 19:00 на улице Пехотинцев.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель ВАЗ-21114 ехал по улице Пехотинцев в сторону Бебеля и при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил ребенка.
В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в детскую больницу с ушибами.
За рулем находился 28-летний мужчина со стажем вождения семь лет. Он пояснил, что при проезде пешеходного перехода неожиданно перед машиной вышел ребенок. Водитель принял меры к экстренному торможению, но наезда избежать не удалось.
Сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина был пьян. Его отстранили от управления транспортным средством.
В отношении водителя составили административные материалы за не пристегнутый ремень безопасности и отсутствие страхового полиса ОСАГО. Помимо этого, мужчине грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель ВАЗ-21114 ехал по улице Пехотинцев в сторону Бебеля и при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил ребенка.
В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в детскую больницу с ушибами.
За рулем находился 28-летний мужчина со стажем вождения семь лет. Он пояснил, что при проезде пешеходного перехода неожиданно перед машиной вышел ребенок. Водитель принял меры к экстренному торможению, но наезда избежать не удалось.
Сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина был пьян. Его отстранили от управления транспортным средством.
В отношении водителя составили административные материалы за не пристегнутый ремень безопасности и отсутствие страхового полиса ОСАГО. Помимо этого, мужчине грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
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