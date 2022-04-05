Пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пьяный водитель ВАЗ-21114 сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло 7 апреля около 19:00 на улице Пехотинцев.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель ВАЗ-21114 ехал по улице Пехотинцев в сторону Бебеля и при проезде регулируемого пешеходного перехода сбил ребенка.В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в детскую больницу с ушибами.За рулем находился 28-летний мужчина со стажем вождения семь лет. Он пояснил, что при проезде пешеходного перехода неожиданно перед машиной вышел ребенок. Водитель принял меры к экстренному торможению, но наезда избежать не удалось.Сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина был пьян. Его отстранили от управления транспортным средством.В отношении водителя составили административные материалы за не пристегнутый ремень безопасности и отсутствие страхового полиса ОСАГО. Помимо этого, мужчине грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.