В Первоуральске водитель получил 5 лет колонии за то, что прокатил коллегу на капоте до гроба

21.08 Четверг, 7 апреля 2022
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В Первоуральске завершилось рассмотрение дела о водителе лесозаготовительной машины, по вине которого погиб разнорабочий. Приговор достаточно суров – 5 лет колонии-поселения, а также лишение на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Случай, из-за которого водитель оказался на скамье подсудимых, приключился 18-го октября прошлого года. Возле посёлка Северка работяги решили отдохнуть на свежем воздухе. Без спиртного, конечно, не обошлось. И, как это часто бывает, «горючего» мужикам не хватило. Тогда один из них отправился в магазин за добавкой. Трое других, не дождавшись «гонца» выехали следом – на лесозаготовительной машине. При этом, её водитель (тоже изрядно выпивший) не стал мешать друзьям, вознамерившимся прокатиться не в кабине, а на капоте тяжёлого авто. Во время движения один из них упал и угодил под колёса. Погиб моментально.

Водителя судили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека» (пункт "А" части 4 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации). От своей вины незадачливый водила открещиваться не стал.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:23 Бывшему мэру Екатеринбурга назначили третий штраф за дискредитацию ВС РФ
15:57 В Екатеринбурге юриста Ройзмана Юлию Федотову оштрафовали за участие в митинге
15:25 Свердловские власти поддержат семейные фермы и сельхозпотребкооперативы
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