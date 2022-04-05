Из Каменска-Уральского в Екатеринбург доставили 7-летнего мальчика с тяжёлыми травмами

20.50 Четверг, 7 апреля 2022
Происшествия
Скриншот видео от ГИБДД по Свердловской области
В 9-ую городскую больницу Екатеринбурга из Каменска-Уральского доставили 7-летнего мальчика. Он находится в критическом состоянии из-за тяжёлых травм, полученных накануне вечером в дорожно-транспортном происшествии.

Мальчик попал под машину по вине родительницы. Женщина «в подпитии» поторопилась на автобус и выбежала на пешеходный переход на перекрёстке улиц Павлова и Победы, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. За собой она потянула за руку и сына. Оба были сбиты автомобилем ВАЗ-2114, за рулём которого находился 18-летний водитель.

Сама женщина тоже получила травмы – у неё переломы и сотрясение головного мозга. Но, в отличие от сына, можно считать, что она легко отделалась. Женщину тоже госпитализировали, но за её жизнь, по крайней мере, не приходится биться врачам.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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