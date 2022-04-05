Из Каменска-Уральского в Екатеринбург доставили 7-летнего мальчика с тяжёлыми травмами
Происшествия
Скриншот видео от ГИБДД по Свердловской области
В 9-ую городскую больницу Екатеринбурга из Каменска-Уральского доставили 7-летнего мальчика. Он находится в критическом состоянии из-за тяжёлых травм, полученных накануне вечером в дорожно-транспортном происшествии.
Мальчик попал под машину по вине родительницы. Женщина «в подпитии» поторопилась на автобус и выбежала на пешеходный переход на перекрёстке улиц Павлова и Победы, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. За собой она потянула за руку и сына. Оба были сбиты автомобилем ВАЗ-2114, за рулём которого находился 18-летний водитель.
Сама женщина тоже получила травмы – у неё переломы и сотрясение головного мозга. Но, в отличие от сына, можно считать, что она легко отделалась. Женщину тоже госпитализировали, но за её жизнь, по крайней мере, не приходится биться врачам.
Мальчик попал под машину по вине родительницы. Женщина «в подпитии» поторопилась на автобус и выбежала на пешеходный переход на перекрёстке улиц Павлова и Победы, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. За собой она потянула за руку и сына. Оба были сбиты автомобилем ВАЗ-2114, за рулём которого находился 18-летний водитель.
Сама женщина тоже получила травмы – у неё переломы и сотрясение головного мозга. Но, в отличие от сына, можно считать, что она легко отделалась. Женщину тоже госпитализировали, но за её жизнь, по крайней мере, не приходится биться врачам.
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