В кафе «Дионис» Нижнего Тагила скончался посетитель

20.00 Четверг, 7 апреля 2022
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера вечером, 6-го апреля, в кафетерии «Дионис», что находится на улице Зари в Нижнем Тагиле, скончался человек. Очевидцы видели, как его тело примерно в 6-м часу вечера выносили из заведения и увезли, погрузив в машину «Скорой помощи».

Как сообщает ВК-сообщество «Инцидент. Нижний Тагил», - проверку произошедшего ведут сотрудники следственного отдела по Дзержинскому району города Нижний Тагил. Криминальная версия не рассматривается, судя по всему, смерть наступила по естественным причинам. Тем не менее, тело неизвестного направлено на судебную экспертизу.

Внезапная смерть в заведениях общественного питания – не такое уж редкое явление. Так, зимой этого года в Москве на выходе из кафе умер 53-летний мужчина. В Ухте 58-летний мужчина на новогоднем корпоративе в кафешке веселился и отплясывал так старательно, что упал замертво. В прошлом году в Ростове-на-Дону произошёл схожий случай – 50-летний посетитель кафетерия начал задыхаться и скончался до приезда медиков.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:57 В Екатеринбурге юриста Ройзмана Юлию Федотову оштрафовали за участие в митинге
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