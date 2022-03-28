За прошлогодний каменный «дождь» в Екатеринбурге дорожные строители возмесят ущерб автовладельцу
Происшествия
Фото: Юлия Медведева
Более 100 тысяч рублей получит Илья Рязанов за ущерб, который был причинён в прошлом году его автомобилю. Такой вердикт вынес судья Кировского районного суда Екатеринбурга.
Летом прошлого года (а конкретнее – 11-го августа) истец на автомобиле «Lada Largus» проезжал под мостом в районе развязки Луганская-Объездная. Вдруг по крыше машины что-то громко и сильно застучало, а лобовое стекло лопнуло. Как выяснилось, на «Ладу» из порвавшейся защитной сетки, натянутой под мостом, пролился настоящий «дождь» из обломков камня и бетона.
Сетку натянули дорожные строители компании «УралДорТехнологии», которую екатеринбургская мэрия наняла для капитального ремонта моста. По идее, она должна была предотвращать падение обломков на проезжую часть, но получилось наоборот – накопившийся строительный мусор своим весом прорвал ограждение и ухнул вниз.
Суд справедливо счёл компнаию «УралДорТехнологии» ответственной в данной ситуации и обязал возместить ущерб, составивший 117 тысяч.
Летом прошлого года (а конкретнее – 11-го августа) истец на автомобиле «Lada Largus» проезжал под мостом в районе развязки Луганская-Объездная. Вдруг по крыше машины что-то громко и сильно застучало, а лобовое стекло лопнуло. Как выяснилось, на «Ладу» из порвавшейся защитной сетки, натянутой под мостом, пролился настоящий «дождь» из обломков камня и бетона.
Сетку натянули дорожные строители компании «УралДорТехнологии», которую екатеринбургская мэрия наняла для капитального ремонта моста. По идее, она должна была предотвращать падение обломков на проезжую часть, но получилось наоборот – накопившийся строительный мусор своим весом прорвал ограждение и ухнул вниз.
Суд справедливо счёл компнаию «УралДорТехнологии» ответственной в данной ситуации и обязал возместить ущерб, составивший 117 тысяч.
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