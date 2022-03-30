Престарелый мужчина погиб на пешеходном переходе одной из улиц Асбеста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Чудовищное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения на улице Промышленной города Асбест. В понедельник, 4-го апреля, примерно в 8 часов утра престарелый пешеход пытался перейти проезжую часть. Для этого он, как и положено, воспользовался пешеходным переходом… и тут же был сбит иномаркой, мчащейся на безумной скорости. Мужчина 1940-го года рождения от полученных травм скончался на месте.Как удалось выяснить сотрудникам автоинспекции, за рулём «Форд Фокуса», сбившего дедушку, находился 28-летний мужчина. Его водительский стаж – 8 лет, и он 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На сей раз отделаться штрафами нарушителю не удастся, даже не смотря на смягчающие обстоятельства.По словам водителя, он заметил пешехода и применил экстренное торможение. Но машина не успела вовремя остановиться на скользкой дороге (а могла бы и успеть, если бы ехала с положенной, а не превышенной скоростью). За смертоносное ДТП достанется и администрации Асбеста – при осмотре места происшествия было обнаружено, что на дороге отсутствует разметка, зато присутствуют снежные валы. Кроме того, некоторые из дорожных знаков установлены не должным образом. По данным фактам в отношении администрации Асбеста вынесены предписания и возбуждено административное производство, - сообщает Госавтоинспекция города Асбеста.