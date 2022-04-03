В Екатеринбурге ищут пропавшего 31-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 31-летний Александр Викторович Потапов. Его местонахождение неизвестно со 2 апреля.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.
В день пропажи он был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черно-синие кроссовки и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Потапова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.
В день пропажи он был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черно-синие кроссовки и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Потапова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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