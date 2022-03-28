С начала года в ДТП в Екатеринбурге погибли пять пешеходов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Екатеринбурге погибли пять пешеходов, в том числе один ребенок. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.В Екатеринбурге с начала 2022 года зарегистрировано 82 ДТП с участием пешеходов. В результате этих аварий 78 человек, 10 из которых – дети, получили травмы различной степени тяжести. Погибли пять человек, в том числе один ребенок.Из общего числа ДТП с участием пешеходов, 33 аварии произошли по вине самих пешеходов. Самыми частыми нарушениями в ГИБДД называют переход дороги вне пешеходного перехода и на запрещающий сигнал светофора. Другие нарушения – нахождение на проезжей части без цели ее перехода и неожиданный выход на дорогу из-за транспортного средства.В ГИБДД напоминают, что переходить проезжую часть необходимо только пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В местах, где движение регулируется, необходимо соблюдать сигналы регулировщика или светофора.Кроме того, в темное время суток пешеходам следует использовать на одежде световозвращающие элементы.