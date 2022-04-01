В Первоуральске водителя лесозаготовительной машины признали виновным в гибели рабочего

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске осудили водителя лесозаготовительной машины, обвиняемого в гибели рабочего в ДТП. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.ДТП произошло 18 октября 2021 года. Обвиняемый находился на делянке возле поселка Северка вместе с двумя знакомыми – обрубщиком сучьев и разнорабочим. Они распивали спиртное, после чего один из знакомых пошел в магазин. Спустя некоторое время обвиняемый вместе с разнорабочим поехали на машине трелевочной чокерной встречать обрубщика сучьев.Водитель лесозаготовительной машины посадил двоих своих знакомых на переднюю часть капота. Впоследствии разнорабочий упал с машины на дорогу, а обвиняемый допустил на него наезд. В результате потерпевший получил множественные травмы, от которых скончался на месте происшествия.Первоуральский городской суд назначил виновнику ДТП наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.