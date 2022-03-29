Водители Екатеринбурга повредили машины из-за затопленных дорог
Происшествия
Фото: скриншот видео очевидицы Татьяны Тонкоевой / E1.RU
В Екатеринбурге из-за активного таяния снега образуются огромные лужи. Второй день пешеходы жалуются, что им негде пройти, а автомобилистам не получается проехать в некоторых местах. Например, жители ЖК «Янтарная долина» не могут на машинах добраться до своего дома, сообщает Е1.
По словам местных жителей, сегодня утром автомобилям, пытавшимся выехать из ЖК «Янтарная долина», пришлось отправляться в заплыв. Жительница ЖК Татьяна рассказала, что в воде есть скрытые ямы, но водители их не видят. В результате у некоторых автомобилей залиты парктроники, а кто-то оторвал защиту.
Автомобили затопило и на парковке на улице Майская в микрорайоне Мичуринский. Водители не смогли завести свои машины, их пришлось выталкивать на сушу.
По словам местных жителей, сегодня утром автомобилям, пытавшимся выехать из ЖК «Янтарная долина», пришлось отправляться в заплыв. Жительница ЖК Татьяна рассказала, что в воде есть скрытые ямы, но водители их не видят. В результате у некоторых автомобилей залиты парктроники, а кто-то оторвал защиту.
– Доехать до дома становится настоящим испытанием. Дороги к дому просто нет, – жалуется Татьяна.
Автомобили затопило и на парковке на улице Майская в микрорайоне Мичуринский. Водители не смогли завести свои машины, их пришлось выталкивать на сушу.
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