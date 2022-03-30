В Екатеринбурге задержали угонщика автомобиля такси

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали 22-летнего местного жителя, угнавшего автомобиль такси. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.В дежурную часть ГИБДД Екатеринбурга 1 апреля поступила информация о том, что на улице Бакинских Комиссаров похитили автомобиль Hyundai Accent. Когда водитель вышел из машины, пассажир такси заблокировал двери, перелез на водительское сиденье и угнал автомобиль.Ночью того же дня экипаж ДПС при патрулировании на Сибирском тракте обнаружил угнанную иномарку. За рулем находился 22-летний парень. В салоне также находились двое пассажиров – мужчины 42 и 32 лет.На место вызвали следственно-оперативную группу территориального ОВД. Hyundai Accent изъяли и поместили на служебную парковку, а фигурантов доставили в отдел полиции №15 для выяснения всех обстоятельств.Задержанным водителем оказался нигде не работающий 22-летний екатеринбуржец, который ранее был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».