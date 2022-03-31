В пятиэтажке в Верхней Пышме прогремел мощный взрыв
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В пятиэтажке на улице Юбилейной в Верхней Пышме прогремел мощный взрыв. На пятом этаже дома выбило окна. ЧП произошло вечером 4 апреля, сообщает E1.RU.
На месте происшествия работали спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что от местных жителей вчера вечером поступил тревожный сигнал. Они рассказали полицейским, что в одной из квартир на пятом этаже дома произошел мощный хлопок.
Сотрудники полиции установили, что в квартире вместе с сыном проживает мужчина 1962 года рождения, инвалид первой группы. В момент ЧП сын находился на работе. Хозяин квартиры рассказал, что в 19:00 поставил чайник на газовую плиту, а через некоторое время в квартире открылась дверца холодильника, и тут же последовал мощный хлопок.
Сейчас показания хозяина квартиры проверяют полицейские.
На месте происшествия работали спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что от местных жителей вчера вечером поступил тревожный сигнал. Они рассказали полицейским, что в одной из квартир на пятом этаже дома произошел мощный хлопок.
Сотрудники полиции установили, что в квартире вместе с сыном проживает мужчина 1962 года рождения, инвалид первой группы. В момент ЧП сын находился на работе. Хозяин квартиры рассказал, что в 19:00 поставил чайник на газовую плиту, а через некоторое время в квартире открылась дверца холодильника, и тут же последовал мощный хлопок.
Сейчас показания хозяина квартиры проверяют полицейские.
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