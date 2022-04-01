На Урале и снегопад, и оттепель – стихийные бедствия

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Казалось бы, уральцы давно должны приспособиться к таким банальных для здешних мест природных явлений, как обильные снегопады и оттепели, вызывающие не менее обильные водные потоки. Но нет! Стоит выпасть снегу – увеличивается количество дорожных аварий. Стоит выглянуть весеннему солнцу – города превращаются в худший вариант Венеций.Сегодня – первый в этом году день, когда солнышко действительно «притопило». А поскольку случилось это сразу после большого снегопадения, из городов Свердловской области потянулись новости и жалобы на то, что уличные ливнёвки не работают, недобитые с крыш сосульки валятся на головы, а недолатанные крыши устраивают людям незаказанный душ.«Фоминским тротуарным водохранилищем» назвал огромные лужи в Ирбите местный житель с хорошим чувством юмора. В соцсетях, где он разместил фото «водохранилища» с такой подписью, он не поленился запустить камень в огород районной администрации: «Хорошо, что в администрации района в кабинетах сухо, да? Не выходите оттуда, на улице слякоть. На выборах вас ждём, расскажите потом, как у нас всё хорошо!Из Первоуральска пришло сообщение, что в один из магазинов «Пятёрочка» невозможно зайти – на пути потенциальных покупателей встал целый водопад, льющийся с крыши. Поддон, подложенный работниками магазина в тамбуре, хотя бы позволил людям не шлёпать по затёкшей туда воде.В Екатеринбурге нечто похожее случилось в воскресенье с магазином «Фасоль». Накапавшую с козырька над магазином воду быстро «прихватило», и на пороге образовался «горбатый полицейский», только для пешеходов. Очень скользкий, а потому опасный. Заведующая магазина, взяв в руки лопату, собственноручно справлялась с этим новообразовавшимся архитектурным излишеством.Стихийное бедствие в виде оттепели охватило все города Свердловской области.