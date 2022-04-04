Утренний пожар в Краснотурьинске произошёл из-за непогашенной сигареты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Утром понедельника, 4-го апреля, в городе Краснотурьинск Свердловской области произошёл пожар. Горел жилой дом по адресу «Радищева, 12».Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось эвакуировать жильцов пылающего дома – всего 15 человек, 2 из которых – несовершеннолетние. Два человека были спасены из сильно задымлённой зоны, - сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск».Пламя охватил площадь в 10 квадратных метров. После того, как огонь был потушен, специалистами было быстро установлено, что возгорание возникло в квартире, где проживал 76-летний мужчина со своей дочерью (оба спаслись). Причиной пожара стал непогашенный окурок.