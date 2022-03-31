Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Краснотурьинске
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Краснотурьинске сегодня ночью разгорелся пожар в четырехэтажном доме на улице Радищева. Сообщение о возгорании поступило в 04:34.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 10 квадратных метров огонь повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество в квартире на первом этаже муниципального четырехэтажного дома.
Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 15 человек, в том числе двух детей. Также двух человек спасли с помощью масок дыхательных аппаратов.
Открытое горение ликвидировали в 04:43. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:12.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 10 квадратных метров огонь повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество в квартире на первом этаже муниципального четырехэтажного дома.
Спасатели эвакуировали по лестничным маршам 15 человек, в том числе двух детей. Также двух человек спасли с помощью масок дыхательных аппаратов.
Открытое горение ликвидировали в 04:43. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:12.
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