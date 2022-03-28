В Екатеринбурге на Эльмаше целый день бегает косуля
Происшествия
Скрин из видео: Наталья Ильиных
Сегодня в Екатеринбурге по Эльмашу между жилых домов целый день бегает детеныш косули. По словам очевидцев, у животного разбита мордочка.
Местные жители предполагают, что животное могло прибежать из Калиновского лесопарка. Поймать косулю, чтобы вывести в безопасное место пока не удается.
Специалистов, которые могли бы поймать быстро бегающего копытного, не нашлось. А волонтеры не имеют необходимых средств.
Местные жители предполагают, что животное могло прибежать из Калиновского лесопарка. Поймать косулю, чтобы вывести в безопасное место пока не удается.
Специалистов, которые могли бы поймать быстро бегающего копытного, не нашлось. А волонтеры не имеют необходимых средств.
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