В Свердловской области груженая одноразовой посудой фура снесла баню

17.51 Суббота, 2 апреля 2022
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Этой ночью на 77 км свердловской трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла авария. Водитель фуры «Iveco» отвлёкся от дороги и, съехав с проезжей части, снёс баню на частном участке вблизи дороги.

В результате происшествия машина получила механические повреждения, а баня разрушилась. Из людей никто не пострадал, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что мужчина ехал из Перми в Тюмень, перевозил одноразовую посуду весом около 10 тонн. Как отметили в ведомстве, инспектора предложили водителю согреться в служебной машине, пока он ждал помощи от своих коллег.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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Кривые дорожки ректора Дорожкина

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16:45 В Екатеринбурге вдоль Исети появится новая улица
15:52 В столице Урала от клещей обработают 12 лесопарков
14:19 В Свердловской области выявили 768 заболевших коронавирусом
13:27 Более 50 свердловских лагерей включили в программу туристического кэшбэка
12:50 Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидировали 337 единиц техники
11:57 В аварии на трассе Екатеринбург – Челябинск пострадали двое детей
10:54 «Уралочка-НТМК» одержала третью победу подряд
10:25 Власти Екатеринбурга запретили менять парковку возле парка Маяковского на высотки
20:26 Дорого обойдётся убийство лосихи охотникам из Верхней Салды
20:15 В Верхней Пышме женщина пырнула ножом своего мужа
19:45 В посёлке Рефтинский ищут кров для «лесной» кошачьей семейки
18:43 В субботу в ЦПКиО Екатеринбурга и в Калиновском лесопарке будут слушать и разглядывать птиц
18:21 Из-за брошенного окурка первоуральской семье придётся выплатить соседям крупную денежную сумму
18:05 В Свердловской области из-за обильного снегопада увеличилось количество ДТП
17:51 В магазинах Екатеринбурга продают хлеб «из будущего»
17:26 Масштабные учения РВСН стартовали в Свердловской области
16:52 В Свердловской области в простой отправили 1 320 человек
16:20 ФАС нашла признаки картельного сговора при транспортировке отходов в Свердловской области
15:54 20-летнего свердловчанина осудили за убийство пенсионера, кражи и покушение на убийство знакомого
15:21 В Екатеринбурге ради школьников изменили маршрут автобуса № 90
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