В Свердловской области груженая одноразовой посудой фура снесла баню
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Этой ночью на 77 км свердловской трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла авария. Водитель фуры «Iveco» отвлёкся от дороги и, съехав с проезжей части, снёс баню на частном участке вблизи дороги.
В результате происшествия машина получила механические повреждения, а баня разрушилась. Из людей никто не пострадал, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Известно, что мужчина ехал из Перми в Тюмень, перевозил одноразовую посуду весом около 10 тонн. Как отметили в ведомстве, инспектора предложили водителю согреться в служебной машине, пока он ждал помощи от своих коллег.
В результате происшествия машина получила механические повреждения, а баня разрушилась. Из людей никто не пострадал, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Известно, что мужчина ехал из Перми в Тюмень, перевозил одноразовую посуду весом около 10 тонн. Как отметили в ведомстве, инспектора предложили водителю согреться в служебной машине, пока он ждал помощи от своих коллег.
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