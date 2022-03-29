В Свердловской области груженая одноразовой посудой фура снесла баню

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью на 77 км свердловской трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла авария. Водитель фуры «Iveco» отвлёкся от дороги и, съехав с проезжей части, снёс баню на частном участке вблизи дороги.В результате происшествия машина получила механические повреждения, а баня разрушилась. Из людей никто не пострадал, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Известно, что мужчина ехал из Перми в Тюмень, перевозил одноразовую посуду весом около 10 тонн. Как отметили в ведомстве, инспектора предложили водителю согреться в служебной машине, пока он ждал помощи от своих коллег.