Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидировали 337 единиц техники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Последствия вчерашнего снегопада в Свердловской области ликвидировали 337 единиц техники. Напомним, что из-за непогоды в регионе резко увеличилось количество дорожно-транспортных прошествии.В настоящее время уборку свердловских дорог продолжают расчищать 197 снегоуборочных машин. Ситуацию контролируют специалисты регионального управления дорог. В реальном времени за ситуацией следят 50 автоматических постов дорожного контроля.В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что их сотрудники также оказывают содействуют водителям снегоуборочной техники, помогая в проезде оживленных перекрестков и улиц.