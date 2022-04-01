Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидировали 337 единиц техники
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Последствия вчерашнего снегопада в Свердловской области ликвидировали 337 единиц техники. Напомним, что из-за непогоды в регионе резко увеличилось количество дорожно-транспортных прошествии.
В настоящее время уборку свердловских дорог продолжают расчищать 197 снегоуборочных машин. Ситуацию контролируют специалисты регионального управления дорог. В реальном времени за ситуацией следят 50 автоматических постов дорожного контроля.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что их сотрудники также оказывают содействуют водителям снегоуборочной техники, помогая в проезде оживленных перекрестков и улиц.
В настоящее время уборку свердловских дорог продолжают расчищать 197 снегоуборочных машин. Ситуацию контролируют специалисты регионального управления дорог. В реальном времени за ситуацией следят 50 автоматических постов дорожного контроля.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что их сотрудники также оказывают содействуют водителям снегоуборочной техники, помогая в проезде оживленных перекрестков и улиц.
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