В Свердловской области из-за обильного снегопада увеличилось количество ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мощные снегопады, обрушившиеся на центральную часть России, не исключая Урал, привели к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, в Свердловской области отмечаются десятки аварий, по большей части – на загородных дорогах.Так, на Екатеринбургской кольцевой автодороге сегодня, 1-го апреля столкнулись легковая автомашина и грузовой автомобиль. Только чудом обошлось без жертв. Сразу 6 машин столкнулись на Тюменском тракте, а в километре от этого ДТП произошло ещё одно – с участием 3 транспортных средств.Главные причины таких аварий – снижение видимости на дорогах, ставшее из-за снега скользким дорожное покрытие и снежные завалы на проезжей части, из-за которых автовладельцем становится сложнее контролировать ход своего транспорта.