В Свердловской области из-за обильного снегопада увеличилось количество ДТП
Происшествия
Фото Антона Каптелова
Мощные снегопады, обрушившиеся на центральную часть России, не исключая Урал, привели к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, в Свердловской области отмечаются десятки аварий, по большей части – на загородных дорогах.
Так, на Екатеринбургской кольцевой автодороге сегодня, 1-го апреля столкнулись легковая автомашина и грузовой автомобиль. Только чудом обошлось без жертв. Сразу 6 машин столкнулись на Тюменском тракте, а в километре от этого ДТП произошло ещё одно – с участием 3 транспортных средств.
Главные причины таких аварий – снижение видимости на дорогах, ставшее из-за снега скользким дорожное покрытие и снежные завалы на проезжей части, из-за которых автовладельцем становится сложнее контролировать ход своего транспорта.
Так, на Екатеринбургской кольцевой автодороге сегодня, 1-го апреля столкнулись легковая автомашина и грузовой автомобиль. Только чудом обошлось без жертв. Сразу 6 машин столкнулись на Тюменском тракте, а в километре от этого ДТП произошло ещё одно – с участием 3 транспортных средств.
Главные причины таких аварий – снижение видимости на дорогах, ставшее из-за снега скользким дорожное покрытие и снежные завалы на проезжей части, из-за которых автовладельцем становится сложнее контролировать ход своего транспорта.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области потеплеет до +7°C
30 марта 2022
30 марта 2022
Синоптики предупреждают свердловчан о гололедице
27 марта 2022
27 марта 2022