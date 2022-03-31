На площади Обороны в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 31 марта в Екатеринбурге на площади Обороны обнаружили труп человека. Следственный комитет организовал проверку по факту смерти мужчины.Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщение о найденном теле поступило в полицию от очевидцев вчера около 20:40. Личность умершего уже установлена. Им оказался местный житель 1963 года рождения. Возможной причиной смерти стали проблемы со здоровьем.В СУ СКР по Свердловской области добавили, что, по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется. Тело мужчины направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.