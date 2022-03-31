На площади Обороны в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вечером 31 марта в Екатеринбурге на площади Обороны обнаружили труп человека. Следственный комитет организовал проверку по факту смерти мужчины.
Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщение о найденном теле поступило в полицию от очевидцев вчера около 20:40. Личность умершего уже установлена. Им оказался местный житель 1963 года рождения. Возможной причиной смерти стали проблемы со здоровьем.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что, по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется. Тело мужчины направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщение о найденном теле поступило в полицию от очевидцев вчера около 20:40. Личность умершего уже установлена. Им оказался местный житель 1963 года рождения. Возможной причиной смерти стали проблемы со здоровьем.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что, по предварительным данным, признаков криминальной смерти не имеется. Тело мужчины направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
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