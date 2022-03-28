Два человека погибли в дорожной аварии, произошедшей минувшей ночью в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле в ночь с 30-е на 31-ое марта в ДТП погибли два молодых парня. В половине третьего ночи автомобиль «Митсубиси-Паджеро Спорт», следовавший по улице Балакинская, врезался в дерево и перевернулся.
За рулём машины сидел 20-летний молодой человек. От удара он получил травмы, не совместимые с жизнью. Погиб и его пассажир (у которого был бы шанс выжить, пристегнись он ремнём безопасности).
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила сумели установить, что водитель не имел водительских прав и «Митсубиси» принадлежит не ему, а его матери. При осмотре места ДТП неудовлетворительных дорожных условий выявлено не было, - сообщает представители ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Причина аварии выяснилась чуть позже. Оказалось, что оба погибших выпивали и в путь отправились в сильном подпитии – на поиски добавки. А нашли гибель.
За рулём машины сидел 20-летний молодой человек. От удара он получил травмы, не совместимые с жизнью. Погиб и его пассажир (у которого был бы шанс выжить, пристегнись он ремнём безопасности).
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила сумели установить, что водитель не имел водительских прав и «Митсубиси» принадлежит не ему, а его матери. При осмотре места ДТП неудовлетворительных дорожных условий выявлено не было, - сообщает представители ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Причина аварии выяснилась чуть позже. Оказалось, что оба погибших выпивали и в путь отправились в сильном подпитии – на поиски добавки. А нашли гибель.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ловили нелегалов
30 марта 2022
30 марта 2022
ГИБДД ищет очевидцев ДТП с пострадавшими на ЕКАД
30 марта 2022
30 марта 2022