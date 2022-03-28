Два человека погибли в дорожной аварии, произошедшей минувшей ночью в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в ночь с 30-е на 31-ое марта в ДТП погибли два молодых парня. В половине третьего ночи автомобиль «Митсубиси-Паджеро Спорт», следовавший по улице Балакинская, врезался в дерево и перевернулся.За рулём машины сидел 20-летний молодой человек. От удара он получил травмы, не совместимые с жизнью. Погиб и его пассажир (у которого был бы шанс выжить, пристегнись он ремнём безопасности).Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила сумели установить, что водитель не имел водительских прав и «Митсубиси» принадлежит не ему, а его матери. При осмотре места ДТП неудовлетворительных дорожных условий выявлено не было, - сообщает представители ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Причина аварии выяснилась чуть позже. Оказалось, что оба погибших выпивали и в путь отправились в сильном подпитии – на поиски добавки. А нашли гибель.