При пожаре в Красноуфимском районе погиб мужчина
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
При пожаре в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Натальинск Красноуфимского района погиб мужчина. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что 30 марта в 17:01 поступило сообщение о возгорании в доме на улице Советская. На площади шести квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных по лестничным маршам эвакуировались 15 человек.
Открытое горение ликвидировали уже в 17:12. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 17:45.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, при тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения.
Одной из возможных причин возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что 30 марта в 17:01 поступило сообщение о возгорании в доме на улице Советская. На площади шести квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных по лестничным маршам эвакуировались 15 человек.
Открытое горение ликвидировали уже в 17:12. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 17:45.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, при тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения.
Одной из возможных причин возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.
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