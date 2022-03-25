При пожаре в Красноуфимском районе погиб мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

При пожаре в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Натальинск Красноуфимского района погиб мужчина. Прокуратура организовала проверку по данному факту.В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что 30 марта в 17:01 поступило сообщение о возгорании в доме на улице Советская. На площади шести квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на третьем этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных по лестничным маршам эвакуировались 15 человек.Открытое горение ликвидировали уже в 17:12. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 17:45.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, при тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения.Одной из возможных причин возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.