В Екатеринбурге полыхало трехэтажное административное здание
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелось административное здание на улице Малышева, 133, где находятся автосервис, автомагазин и три этажа офисов.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 04:20. Полыхал мансардный этаж трехэтажного здания. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров.
Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания и отсутствием подъездных путей для высотной техники. На месте работали 22 огнеборца.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Локализовать пожар на площади 200 квадратных метров удалось в 06:55. Открытое горение ликвидировано в 08:09. Проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные дознаватели устанавливают причину пожара.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 04:20. Полыхал мансардный этаж трехэтажного здания. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров.
Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания и отсутствием подъездных путей для высотной техники. На месте работали 22 огнеборца.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Локализовать пожар на площади 200 квадратных метров удалось в 06:55. Открытое горение ликвидировано в 08:09. Проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные дознаватели устанавливают причину пожара.
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