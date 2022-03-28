В Екатеринбурге полыхало трехэтажное административное здание



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелось административное здание на улице Малышева, 133, где находятся автосервис, автомагазин и три этажа офисов.Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 04:20. Полыхал мансардный этаж трехэтажного здания. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров.Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания и отсутствием подъездных путей для высотной техники. На месте работали 22 огнеборца.Локализовать пожар на площади 200 квадратных метров удалось в 06:55. Открытое горение ликвидировано в 08:09. Проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные дознаватели устанавливают причину пожара.