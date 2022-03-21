В Первоуральске в дорожно-транспортном происшествии погиб йоркширский терьер

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник вечером, 28-го марта в Первоуральске случилась дорожная трагедия с участием домашнего питомца одной из жительниц города. Примерно в 18:30 на пересечении улиц Ватутина и Папанинцев красная легковая машина марки «Тойота Королла» задавила насмерть йоркширского терьера.Как сообщают очевидцы ДТП, собачка гуляла со своей хозяйкой и была на поводке. Они переходили перекрёсток по пешеходному переходу, когда появилась красная иномарка и совершила наезд. За рулём «Тойоты» сидела женщина. Убив собаку, она вылезла из машины, извинилась и скрылась с места происшествия.Хозяйка погибшего животного написала заявление в местные отделения УВД и ГИБДД. Виновник ДТП (и гибели собаки) разыскивается, - сообщает паблик-ВКонтакте «Инцидент. Первоуральск».