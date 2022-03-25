На детской площадке в Екатеринбурге травмировался 11-летний мальчик
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на детской площадке по улице Таганская травмировался 11-летний мальчик. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По предварительной информации, на детской площадке произошло падение металлической конструкции на ребенка, когда тот находился на качелях.
Следственный комитет организовал проверку по данному факту. Выясняются все обстоятельства инцидента и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.
По предварительной информации, на детской площадке произошло падение металлической конструкции на ребенка, когда тот находился на качелях.
Следственный комитет организовал проверку по данному факту. Выясняются все обстоятельства инцидента и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.
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