Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без воды из-за коммунальной аварии
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На Уралмаше в Екатеринбурге дома частного сектора и один многоквартирный дом остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии. Прокуратура Орджоникидзевского района организовала проверку.
Сегодня около 08:00 из-за повреждения трубопроводных сетей холодного водоснабжения, расположенных на пересечении улиц Бакинских комиссаров – Победы, без воды остались дома частного сектора и многоквартирный дом №101 на Бакинских комиссаров. Также в многоквартирных домах на Уралмаше снизился напор холодной воды.
На месте происшествия работают три аварийные бригады МУП «Водоканала». Для жителей организовали подвоз воды. Цистерны с водой находятся возле дома №99 на Бакинских комиссаров.
Прокуратура устанавливает причины коммунальной аварии. Выясняется, когда проводился ремонт сетей водоснабжения и замена изношенных участков.
Сегодня около 08:00 из-за повреждения трубопроводных сетей холодного водоснабжения, расположенных на пересечении улиц Бакинских комиссаров – Победы, без воды остались дома частного сектора и многоквартирный дом №101 на Бакинских комиссаров. Также в многоквартирных домах на Уралмаше снизился напор холодной воды.
На месте происшествия работают три аварийные бригады МУП «Водоканала». Для жителей организовали подвоз воды. Цистерны с водой находятся возле дома №99 на Бакинских комиссаров.
Прокуратура устанавливает причины коммунальной аварии. Выясняется, когда проводился ремонт сетей водоснабжения и замена изношенных участков.
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