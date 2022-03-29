ГИБДД ищет очевидцев ДТП с пострадавшими на ЕКАД



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 61-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги ВАЗ-2112 врезался в ограждение и перевернулся. В ДТП пострадали два пассажира. ГИБДД ищет очевидцев данной аварии.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ДТП произошло 29 марта около 10:00. Девушка-водитель ВАЗ-2112 ехала по ЕКАД со стороны Чусовского тракта в сторону Московского тракта, не обеспечила постоянного контроля за движением и допустила наезд на ограждение. После этого автомобиль перевернулся.В результате ДТП пострадали два пассажира машины – 19-летние девушка и парень. Их доставили в больницу с травмами головы.За рулем автомобиля находилась 28-летняя девушка. Она пояснил, что при перестроении на правую полосу перед ней резко выехал и затормозил кроссовер светлого цвета. Чтобы избежать столкновения с ним, девушка стала поворачивать влево, потеряла контроль над управлением и врезалась в бетонное ограждение. Марку и номер кроссовера она не запомнила.Очевидец, который увидел опрокинутый ВАЗ и помог выбраться из него водителю и пассажирам, рассказал, что водитель кроссовера остановился и подошел к месту ДТП. Когда он узнал, что пассажиры остались живы, то сел в свой автомобиль и уехал.Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителя кроссовера светлого цвета и очевидцев аварии позвонить по телефону +7 (908) 632-43-67. Конфиденциальность гарантируется.