ГИБДД ищет очевидцев ДТП с пострадавшими на ЕКАД
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На 61-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги ВАЗ-2112 врезался в ограждение и перевернулся. В ДТП пострадали два пассажира. ГИБДД ищет очевидцев данной аварии.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ДТП произошло 29 марта около 10:00. Девушка-водитель ВАЗ-2112 ехала по ЕКАД со стороны Чусовского тракта в сторону Московского тракта, не обеспечила постоянного контроля за движением и допустила наезд на ограждение. После этого автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пострадали два пассажира машины – 19-летние девушка и парень. Их доставили в больницу с травмами головы.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
За рулем автомобиля находилась 28-летняя девушка. Она пояснил, что при перестроении на правую полосу перед ней резко выехал и затормозил кроссовер светлого цвета. Чтобы избежать столкновения с ним, девушка стала поворачивать влево, потеряла контроль над управлением и врезалась в бетонное ограждение. Марку и номер кроссовера она не запомнила.
Очевидец, который увидел опрокинутый ВАЗ и помог выбраться из него водителю и пассажирам, рассказал, что водитель кроссовера остановился и подошел к месту ДТП. Когда он узнал, что пассажиры остались живы, то сел в свой автомобиль и уехал.
Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителя кроссовера светлого цвета и очевидцев аварии позвонить по телефону +7 (908) 632-43-67. Конфиденциальность гарантируется.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ДТП произошло 29 марта около 10:00. Девушка-водитель ВАЗ-2112 ехала по ЕКАД со стороны Чусовского тракта в сторону Московского тракта, не обеспечила постоянного контроля за движением и допустила наезд на ограждение. После этого автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пострадали два пассажира машины – 19-летние девушка и парень. Их доставили в больницу с травмами головы.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
За рулем автомобиля находилась 28-летняя девушка. Она пояснил, что при перестроении на правую полосу перед ней резко выехал и затормозил кроссовер светлого цвета. Чтобы избежать столкновения с ним, девушка стала поворачивать влево, потеряла контроль над управлением и врезалась в бетонное ограждение. Марку и номер кроссовера она не запомнила.
Очевидец, который увидел опрокинутый ВАЗ и помог выбраться из него водителю и пассажирам, рассказал, что водитель кроссовера остановился и подошел к месту ДТП. Когда он узнал, что пассажиры остались живы, то сел в свой автомобиль и уехал.
Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителя кроссовера светлого цвета и очевидцев аварии позвонить по телефону +7 (908) 632-43-67. Конфиденциальность гарантируется.
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На ЕКАД водитель легковушки врезался в забор и погиб
29 марта 2022
29 марта 2022