В Серове из окна 5-этажного дома упала пожилая женщина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник, 28-го марта в городе Серов Свердловской области произошёл трагический случай, о котором поведали подписчики ВК-группы «Инцидент. Краснотурьинск». Из окна жилого дома на улице Ленина выпала пожилая женщина.Женщина погибла. Прибывшим медикам «Скорой помощи» оставалось только констатировать смерть. Причины произошедшего пока неизвестны. По словам старшего следователя Серовского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России Дениса Устинова, судмедэксперты занимаются установлением гибели пенсионерки.Не сообщается, из окна какого этажа выпала погибшая. Известно только, что у построенного в 1968-м году здания всего 5 этажей.