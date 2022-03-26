В Серове из окна 5-этажного дома упала пожилая женщина

21.17 Вторник, 29 марта 2022
Происшествия
Фрагмент панорамы с Гугл-карт
В понедельник, 28-го марта в городе Серов Свердловской области произошёл трагический случай, о котором поведали подписчики ВК-группы «Инцидент. Краснотурьинск». Из окна жилого дома на улице Ленина выпала пожилая женщина.

Женщина погибла. Прибывшим медикам «Скорой помощи» оставалось только констатировать смерть. Причины произошедшего пока неизвестны. По словам старшего следователя Серовского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России Дениса Устинова, судмедэксперты занимаются установлением гибели пенсионерки.

Не сообщается, из окна какого этажа выпала погибшая. Известно только, что у построенного в 1968-м году здания всего 5 этажей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:56 В столице Урала откроется первая выставка молодых художников с аутизмом
17:25 Свердловчане чаще всего онлайн покупают машины LADA, Hyundai и Volkswagen
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