Виновника смертельного ДТП в Тугулымском районе отправили на 7 лет в колонию-поселение
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Талицком районом суде во вторник, 29-го марта закончилось рассмотрение дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии, случившегося в ноябре 2020-го года. К этому случаю внимание было приковано, в частности, потому, что погибшим был малолетний ребёнок.
Суд установил, что 2 ноября 2020 года около 12 час. 40 минут обвиняемый – Александр Макаров - управлял грузовым тягачом марки «Вольво FM-TRUCK 4х2» с полуприцепом и двигался по трассе Екатеринбург – Тюмень в сторону уральской столицы. При этом он превышал скорость, разогнав тяжёлую машину почти до 104 километров в час. На одном из отрезков дороги, совершая обгон, он не удостоверился в том, что полоса встречного движения свободна и что следующее за ним транспортное средство тоже не начало обгон.
В результате этих нарушений Макаров создал помеху для следовавшего за ним легкового автомобиля «Шевроле KLALEPICA», водитель которого вынужден был выехать на встречную полосу. «Шевроле» при этом занесло и выбросило в кювет, где машина несколько раз перевернулась. В салоне в это время находились дети, один из которых – несовершеннолетняя девочка – погиб.
Вину Александра Макарова отягощает то обстоятельство, что он с места устроенного им ДТП скрылся. Кроме того, своей вины на суде он не признал и раскаяния не проявил. Это тоже повлияло на строгость судебного решения.
Талицкий районный суд, - сообщает Пресс-служба прокуратуры Свердловской области, - признал Александра Макарова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). В качестве наказания его отправят на 7 лет в колонию-поселению. Кроме того, его на 2 года и 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Суд установил, что 2 ноября 2020 года около 12 час. 40 минут обвиняемый – Александр Макаров - управлял грузовым тягачом марки «Вольво FM-TRUCK 4х2» с полуприцепом и двигался по трассе Екатеринбург – Тюмень в сторону уральской столицы. При этом он превышал скорость, разогнав тяжёлую машину почти до 104 километров в час. На одном из отрезков дороги, совершая обгон, он не удостоверился в том, что полоса встречного движения свободна и что следующее за ним транспортное средство тоже не начало обгон.
В результате этих нарушений Макаров создал помеху для следовавшего за ним легкового автомобиля «Шевроле KLALEPICA», водитель которого вынужден был выехать на встречную полосу. «Шевроле» при этом занесло и выбросило в кювет, где машина несколько раз перевернулась. В салоне в это время находились дети, один из которых – несовершеннолетняя девочка – погиб.
Вину Александра Макарова отягощает то обстоятельство, что он с места устроенного им ДТП скрылся. Кроме того, своей вины на суде он не признал и раскаяния не проявил. Это тоже повлияло на строгость судебного решения.
Талицкий районный суд, - сообщает Пресс-служба прокуратуры Свердловской области, - признал Александра Макарова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). В качестве наказания его отправят на 7 лет в колонию-поселению. Кроме того, его на 2 года и 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
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