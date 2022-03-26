Виновника смертельного ДТП в Тугулымском районе отправили на 7 лет в колонию-поселение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Талицком районом суде во вторник, 29-го марта закончилось рассмотрение дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии, случившегося в ноябре 2020-го года. К этому случаю внимание было приковано, в частности, потому, что погибшим был малолетний ребёнок.Суд установил, что 2 ноября 2020 года около 12 час. 40 минут обвиняемый – Александр Макаров - управлял грузовым тягачом марки «Вольво FM-TRUCK 4х2» с полуприцепом и двигался по трассе Екатеринбург – Тюмень в сторону уральской столицы. При этом он превышал скорость, разогнав тяжёлую машину почти до 104 километров в час. На одном из отрезков дороги, совершая обгон, он не удостоверился в том, что полоса встречного движения свободна и что следующее за ним транспортное средство тоже не начало обгон.В результате этих нарушений Макаров создал помеху для следовавшего за ним легкового автомобиля «Шевроле KLALEPICA», водитель которого вынужден был выехать на встречную полосу. «Шевроле» при этом занесло и выбросило в кювет, где машина несколько раз перевернулась. В салоне в это время находились дети, один из которых – несовершеннолетняя девочка – погиб.Вину Александра Макарова отягощает то обстоятельство, что он с места устроенного им ДТП скрылся. Кроме того, своей вины на суде он не признал и раскаяния не проявил. Это тоже повлияло на строгость судебного решения.Талицкий районный суд, - сообщает Пресс-служба прокуратуры Свердловской области, - признал Александра Макарова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). В качестве наказания его отправят на 7 лет в колонию-поселению. Кроме того, его на 2 года и 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.