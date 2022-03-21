На пруду в Екатеринбурге два человека провалились под лед

10.25 Вторник, 29 марта 2022
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Спасатели МЧС призывают жителей Свердловской области не выходить на лед водоемов. Зафиксированы уже первые случаи провала людей под лед.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, оба инцидента произошли на акватории Городского пруда в Екатеринбурге. К счастью, граждане смогли самостоятельно выбраться из воды, обошлось без жертв.

Свердловчанам напоминают, что выходить на лед водоемов небезопасно, так как установившиеся «температурные качели» способствуют быстрой деформации льда. Кроме того, выход на лед под запрещающие аншлаги наказывается штрафом в размере до 5000 рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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