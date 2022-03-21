На пруду в Екатеринбурге два человека провалились под лед
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Спасатели МЧС призывают жителей Свердловской области не выходить на лед водоемов. Зафиксированы уже первые случаи провала людей под лед.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, оба инцидента произошли на акватории Городского пруда в Екатеринбурге. К счастью, граждане смогли самостоятельно выбраться из воды, обошлось без жертв.
Свердловчанам напоминают, что выходить на лед водоемов небезопасно, так как установившиеся «температурные качели» способствуют быстрой деформации льда. Кроме того, выход на лед под запрещающие аншлаги наказывается штрафом в размере до 5000 рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, оба инцидента произошли на акватории Городского пруда в Екатеринбурге. К счастью, граждане смогли самостоятельно выбраться из воды, обошлось без жертв.
Свердловчанам напоминают, что выходить на лед водоемов небезопасно, так как установившиеся «температурные качели» способствуют быстрой деформации льда. Кроме того, выход на лед под запрещающие аншлаги наказывается штрафом в размере до 5000 рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!