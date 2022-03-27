Малолетние вандалы побуянили в зале ожидании автостанции в Сысерти

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Для ожидающих автобуса на улице Трактовой в городе Сысерть сооружена автостанция со специальным залом. Он небольшой, но обогреваемый и уютный. Вернее, был уютным, пока в него не зашли малолетние вандалы.Визит малолетних агрессоров произошёл в минувшие выходные. Видимо, от скуки подростки начали крушить всё, что поддавалось крушению. Они пинали стены, отрывали декоративные элементы, пытались сломать спинку скамьи.Компания оказалась не из умных, иначе бы догадалась, что большинство публичных мест теперь снабжено камерами видеонаблюдения. Зал ожидания на Трактовой – не исключение. Все разрушительные действия ребят попали на запись. Равно, как и их физиономии. Так что, буйную троицу быстро отыскали и теперь шалость малолеток будут оплачивать их родители, - сообщает сообщество в ВК «Сысертские вести». В этом же сообществе выложено видео инцидента. Судя по опубликованным кадрам, в вандализме принимали участие трое, в том числе – девочка.