Сотрудники Екатеринбургской электросетевой компании поработали зооспасателями

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычный вызов получили сегодня, 28-го марта, работники аварийной службы Екатеринбургской электросетевой компании. В первой половине дня им сообщили, что на Эльмаше кошка залезла на верхотуру и не слезает уже двое суток. В другой раз такое сообщение, возможно, оставили бы без внимания – работы у «электриков» хватает и без того, чтобы снимать животных с деревьев. Но тут случай был особый – кошка с дерева перебралась на столб, поддерживающий электрический провод, и попытки неспециалистов могли привести к плачевным последствиям.По прибытии на указанный адрес «электросетевики» быстро обнаружили горемычную кошку. Она опасно сидела прямо на проводах (ток по которым незамедлительно отключили) и от долгого пребывания в неудобном положении уже почти не двигалась. Однако, стоило спасителям подняться к ней «в люльке» спецмашины, как животное встрепенулось, приободрилось и… канатоходцем побежала по проводам прочь от людей. Пришлось сотрудникам электросетевой компании спускаться, менять положение машины и снова подниматься «в небеси».Кошка попыталась снова скрыться, не замечая, что у неё под ногтями не древесный ствол, а бетонный столб. Но на этот раз её схватили и, несмотря на отчаянное шипение, спустили с небесных высот на грешную землю, где и передали в руки переволновавшей хозяйки.По словам владелицы спасённого животного, Муся обладает очень пугливым характером. На дерево её загнали местные собаки. Но поначалу она сидела на нижней ветке дерева – рукой подать. Однако, даже звук родного голоса её не успокоил, и она взобралась повыше при первой же попытке снять её с дерева. Сейчас Муся в тепле, среди своих сестрёнок и братишек. Но какое-то время ей понадобится, чтобы отогреться и размять затёкшие лапки.