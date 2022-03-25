За неделю в Екатеринбурге в авариях погибли три человека и 32 пострадали

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за минувшую неделю произошло 14 ДТП, в результате которых три человека погибли и 32 пострадали.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, с 21 по 27 марта в уральской столице зарегистрировали 14 ДТП. В авариях погибли три человека, еще 32 получили травмы различной степени тяжести.Было зафиксировано восемь столкновений транспортных средств, два наезда на пешеходов, два падения пассажиров, а также наезды на препятствие и на стоящее транспортное средство.По вине водителей произошло 13 аварий с пострадавшими. Наиболее частые нарушения –несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения. В двух случаях водители не соблюдали дистанцию до впереди движущегося транспорта, еще в двух случаях – нарушили требования сигналов светофора. Также в одном ДТП водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу.Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей транспортных средств быть внимательными при проезде перекрестков. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.