Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП пострадали три человека



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 27 марта на 148-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в лобовом ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительным данным, 31-летний водитель УАЗ-396294 буксировал автомобиль Лада-213100. Во время движения произошел обрыв сцепки, после чего Лада выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Tucson.В результате ДТП 34-летняя девушка-водитель Hyundai Tucson получила ушиб грудной клетки. После осмотра медиками ее отпустили домой. 57-летняя пассажирка иномарки доставлена в Демидовскую ЦГБ с переломом ребер и тупой травмой живота. Также пострадала 12-летняя девочка. Ее доставили в ДЦГБ №3 Нижнего Тагила с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота.Семья, находившаяся в Hyundai, возвращалась из Перми домой в Екатеринбург.Водитель УАЗ пояснил, что буксировал Ладу из поселка Верхняя Синячиха в Серов для ремонта. В отношении него составили административный протокол по части 5 статьи 12 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».