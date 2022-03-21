Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП пострадали три человека
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Вечером 27 марта на 148-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в лобовом ДТП пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, 31-летний водитель УАЗ-396294 буксировал автомобиль Лада-213100. Во время движения произошел обрыв сцепки, после чего Лада выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Tucson.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате ДТП 34-летняя девушка-водитель Hyundai Tucson получила ушиб грудной клетки. После осмотра медиками ее отпустили домой. 57-летняя пассажирка иномарки доставлена в Демидовскую ЦГБ с переломом ребер и тупой травмой живота. Также пострадала 12-летняя девочка. Ее доставили в ДЦГБ №3 Нижнего Тагила с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота.
Семья, находившаяся в Hyundai, возвращалась из Перми домой в Екатеринбург.
Водитель УАЗ пояснил, что буксировал Ладу из поселка Верхняя Синячиха в Серов для ремонта. В отношении него составили административный протокол по части 5 статьи 12 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».
По предварительным данным, 31-летний водитель УАЗ-396294 буксировал автомобиль Лада-213100. Во время движения произошел обрыв сцепки, после чего Лада выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Tucson.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате ДТП 34-летняя девушка-водитель Hyundai Tucson получила ушиб грудной клетки. После осмотра медиками ее отпустили домой. 57-летняя пассажирка иномарки доставлена в Демидовскую ЦГБ с переломом ребер и тупой травмой живота. Также пострадала 12-летняя девочка. Ее доставили в ДЦГБ №3 Нижнего Тагила с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота.
Семья, находившаяся в Hyundai, возвращалась из Перми домой в Екатеринбург.
Водитель УАЗ пояснил, что буксировал Ладу из поселка Верхняя Синячиха в Серов для ремонта. В отношении него составили административный протокол по части 5 статьи 12 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».
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