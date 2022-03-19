В аварии на 175 км трассы Екатеринбург – Тюмень погиб человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 175 км автодороги Екатеринбург – Тюмень погиб водитель «Volkswagen Polo». Инцидент произошел сегодня во втором часу ночи.По предварительным данным, 28-летний водитель «Volkswagen» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». В результате чего молодой человек погиб на месте происшествия. Водитель «Газели» не пострадал.«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что погибший является жителем города Сургут. У него был стаж вождения – 7 лет. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 7 раз», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.