В аварии на 175 км трассы Екатеринбург – Тюмень погиб человек
Происшествия
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области на 175 км автодороги Екатеринбург – Тюмень погиб водитель «Volkswagen Polo». Инцидент произошел сегодня во втором часу ночи.
По предварительным данным, 28-летний водитель «Volkswagen» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». В результате чего молодой человек погиб на месте происшествия. Водитель «Газели» не пострадал.
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что погибший является жителем города Сургут. У него был стаж вождения – 7 лет. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 7 раз», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, 28-летний водитель «Volkswagen» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». В результате чего молодой человек погиб на месте происшествия. Водитель «Газели» не пострадал.
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что погибший является жителем города Сургут. У него был стаж вождения – 7 лет. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 7 раз», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
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