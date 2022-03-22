В Верхней Пышме девочка чуть не пострадала от упавшей с многоэтажного дома трубки
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме на девочку, оказавшуюся возле многоэтажки, чуть не попала упавшая с дома металлическая трубка. Об этом в паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» рассказал местный житель. Он уверен, что с верхних этажей ее намерено сбросили подростки, попавшие незадолго до самого инцидента на запись камеры видеонаблюдения.
«Произошла, так сказать, подростковая шалость. Даже не шалость, а уголовное выходка покушение на жизнь ребёнка. могу и дальше назвать по статьям уголовным. Суть в том, что была скинута железная трубка на девочку с балкона 10-11 этажа», – пишет житель Верхней Пышмы.
Сообщается, что родители девочки уже написали заявление в полицию.
В комментариях к посту в паблике на эту тему высказался другой местный житель, заявивший, что трубка упала сама.
«Произошла, так сказать, подростковая шалость. Даже не шалость, а уголовное выходка покушение на жизнь ребёнка. могу и дальше назвать по статьям уголовным. Суть в том, что была скинута железная трубка на девочку с балкона 10-11 этажа», – пишет житель Верхней Пышмы.
Сообщается, что родители девочки уже написали заявление в полицию.
В комментариях к посту в паблике на эту тему высказался другой местный житель, заявивший, что трубка упала сама.
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