В Екатеринбурге группа подростков избила школьника

– Сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства и причины произошедшего. После получения из медицинского учреждения официального заключения о степени тяжести причиненных подростку травм, будет принято процессуальное решение, по результатам которого будет решен вопрос об постановке несовершеннолетних на профилактический учет, – рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге группа подростков избила 14-летнего школьника. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на маму пострадавшего.По словам женщины, после избиения у ее сына сломано ребро, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и травма глаза. Мать пострадавшего заявляет, что группа подростков от 14 до 16 лет могли убить ребенка, если бы за него не заступился одноклассник.Женщина уже написала заявление в полицию. Она отмечает, что эти подростки уже не раз нападают на школьников и даже мужчин в районе улиц Гурзуфская, Посадская, Белореченской.В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу «Вечерним ведомостям» сообщили, что отдел полиции №8 проводит проверку по данному факту. Установлены личности участников конфликта. Ими оказались учащиеся школы №141 Верх-Исетского района Екатеринбурга.В полиции отметили, что информация о якобы орудующей в данном районе банде подростков не соответствует действительности. Сообщений от граждан раннее в территориальный ОВД не поступало.