В Екатеринбурге уже больше трех недель ищут пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 47-летний Роман Валентинович Чиж. Его местонахождение неизвестно еще с 1 марта.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.
Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Романа Чижа, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.
Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Романа Чижа, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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