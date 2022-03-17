В Екатеринбурге уже больше трех недель ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 47-летний Роман Валентинович Чиж. Его местонахождение неизвестно еще с 1 марта.Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с проседью.Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Романа Чижа, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.