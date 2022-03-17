В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором пассажирка получила тяжкие травмы
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет виновник ДТП, в котором пассажирка получила тяжкие травмы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 18 июля прошлого года около 22:25 обвиняемый выехал на автомобиле на перекресток 40-летия Комсомола – Высоцкого на зеленый сигнал светофора, намереваясь повернуть налево. При этом он не заметил приближающийся встречный автомобиль, которому должен был уступить дорогу, и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадала пассажирка встречного автомобиля. У нее диагностировали ушиб головного мозга, перелом правой ключицы, перелом тела грудины, перелом седьмого и восьмого ребра слева, стабильные компрессионные переломы тел смежных позвонков (12 грудного и 1-2 поясничных позвонков), а также перелом остистого отростка первого поясничного позвонка.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, 18 июля прошлого года около 22:25 обвиняемый выехал на автомобиле на перекресток 40-летия Комсомола – Высоцкого на зеленый сигнал светофора, намереваясь повернуть налево. При этом он не заметил приближающийся встречный автомобиль, которому должен был уступить дорогу, и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадала пассажирка встречного автомобиля. У нее диагностировали ушиб головного мозга, перелом правой ключицы, перелом тела грудины, перелом седьмого и восьмого ребра слева, стабильные компрессионные переломы тел смежных позвонков (12 грудного и 1-2 поясничных позвонков), а также перелом остистого отростка первого поясничного позвонка.
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.
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