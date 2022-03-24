Ночной пожар в Красноуфимске вывел на улицу 11 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Красноуфимске произошел пожар в квартире двухэтажного дома по переулку Черкасовский. Сообщение о возгорании поступило в 00:56.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что огонь на площади 40 квадратных метров повредил домашнее имущество, стены и пол в квартире на втором этаже муниципального двухэтажного дома.
Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 11 человек, в том числе четырех человек спасли с помощью спасустройств дыхательных аппаратов.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01:20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:20.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что огонь на площади 40 квадратных метров повредил домашнее имущество, стены и пол в квартире на втором этаже муниципального двухэтажного дома.
Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 11 человек, в том числе четырех человек спасли с помощью спасустройств дыхательных аппаратов.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01:20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:20.
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