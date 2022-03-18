В ДТП на Ботанике в Екатеринбурге пострадали три человека



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в столкновении Mazda СХ-5 и Toyota Camry пострадали три человека, в том числе двухлетний мальчик. ДТП произошло вчера около 22:00 на перекрестке Академика Шварца – Самоцветный бульвар.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Mazda СХ-5 при повороте налево на регулируемом перекрестке Академика Шварца – Самоцветный бульвар не уступил дорогу автомобилю Toyota Camry и допустил с ним столкновение.В результате ДТП пострадали пассажиры Toyota Camry. Двухлетнего мальчика доставили в ДГКБ №9 с ушибами мягких тканей головы, а его родителей – 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину – в ГКБ №36. В момент аварии ребенок находился на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства.За рулем Toyota Camry находился 41-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.Автомобилем Mazda СХ-5 управлял 51-летний мужчина с водительским стажем 33 года. Он пояснил, что на перекрестке поворачивал налево на желтый сигнал светофора и не увидел приближающийся автомобиль, из-за чего произошло столкновение.