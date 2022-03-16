Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В аэропорт Кольцово поступило сообщение о бомбе на борту самолета, летевшего из Москвы в уральскую столицу. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на инсайдера в екатеринбургском аэропорту.По данным собеседника, поступило сообщение о том, что на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва (Шереметьево) – Екатеринбурга якобы находится бомба. Согласно информации онлайн-табло Кольцово, лайнер приземлился в 16:52.Отметим, что источники «Вечерних ведомостей» в силовых структурах говорят о том, что сейчас в разные организации, в том числе в учебные, приходят сообщения о минированиях. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пока отказался от комментариев.