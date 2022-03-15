Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Качканаре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Качканаре из горящей пятиэтажки пожарные спасли четырех человек, в том числе двух детей. Сообщение о возгорании поступило 23 марта в 22:55.Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 12 квадратных метров огонь повредил кухонную мебель и бытовую технику в квартире на четвертом этаже пятиэтажки.До прибытия пожарных 19 человек, трое из которых – дети, эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы спасли по лестничным маршам с помощью спасустройств четырех человек, в том числе двух детей. К счастью, при пожаре никто не пострадал.Открытое горение ликвидировали в 23:07. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23:45.